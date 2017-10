A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação do processo de impeachment que a destituiu da presidência da República em 2016. Em manifestação encaminhada à Corte na noite desta terça-feira, 17, a petista, afastada há mais de um ano da Presidência, solicitou urgência no julgamento da ação e pediu também a inclusão, nos autos, do depoimento do corretor Lúcio Funaro, que revelou, em delação premiada, supostos pagamentos feitos por Eduardo Cunha para comprar votos favoráveis ao impeachment.

"Pela narrativa do colaborador houve pagamento de votos para que a sra. Presidenta da República viesse a perder o seu mandato. O resultado do impeachment foi, portanto, obtido, com o pagamento ilícito e imoral de parlamentares. É o que basta para a confirmação, também por esta via, da ocorrência do desvio de poder que invalida inteiramente este processo imoral de destituição presidencial", disse Cardozo.