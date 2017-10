O único desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) a votar pela abertura de um processo disciplinar contra Sergio Moro, por "índole política", foi filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) de 1991 a 2010, ano em que virou juiz. Conforme reportagem da Folha de S.Paulo desta segunda-feira (30), o principal crítico da Lava-Jato no tribunal de segunda instância exerceu cargos em três governos petistas antes de ser nomeado por Dilma Roussef ao TRF4, em 2011, dentre uma lista de três nomes.

A informação a respeito do tempo de filiação foi obtida após pedido feito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje, ele é um dos relatores de ações cíveis que tramitam no TRF4. Em seus despachos, Favreto costuma ser crítico à atuação de Moro e da força-tarefa da Lava-Jato. À Folha de S.Paulo, ele diz que, hoje, não tem envolvimento com partidos e. que se daria por suspeito se precisasse.

Uma de suas decisões relativas à Lava-Jato ocorreu em agosto, quando ele manteve bloqueados os bens da Odebrecht em processo relacionado ao acordo de leniência da empreiteira, seguindo a decisão de colegas. A diferença é que, em voto separado, ele criticou as "dez medidas contra a corrupção" propostas pela força-tarefa da Lava-Jato. Em outra, ele concordou com advogados que solicitam a abertura de processo disciplinar contra Moro por divulgar o áudio de conversas entre Dilma e Lula.

Antes de ser indicado para ser desembergador, Favreto foi advogado sindical nos anos 1980, ao lado do ex-prefeito José Fortunati (PDT). Depois, ele foi procurador-geral de Porto Alegre em três governos do PT. Em 2005, foi trabalhar na Casa Civil do governo Lula. De 2007 a 2010, foi secretário da Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça, à época sob o comando por Tarso Genro, para quem trabalhou como procurador-geral em sua gestão na Prefeitura de Porto Alegre.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Favreto afirmou que nunca trabalhou diretamente para Lula e Dilma e criticou colegas do Judiciário que ficam "seduzidos porque vai ter uma divulgação". Ele diz que, hoje, não tem envolvimento com partidos e que se daria por suspeito se precisasse.

— Vejo muitos colegas em todas as áreas, especialmente no Ministério Público, mas também na magistratura, muito seduzidos porque vai ter uma divulgação, vai ter uma visibilidade e isso vai contaminar e tirar a credibilidade da sua decisão — declarou.

Além disso, Favreto avaliou que o Judiciário está se tornando protagonista no combate à corrupção.