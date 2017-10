Após mais de uma hora e meia de debate, nove dos 16 deputados inscritos discursaram na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Cada parlamentar tem até 15 minutos para se manifestar sobre o relatório do tucano Bonifácio de Andrada (MG) que pede a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A reunião está esvaziada e segue sem sobressaltos.

A expectativa é que o colegiado vote ainda nesta quarta-feira, 18, o parecer do relator, o que permitirá a apreciação do tema no plenário da Câmara na próxima semana, como querem os governistas.