Até às 9h45, havia ao todo 101 parlamentares na Casa. O início efetivo dos trabalhos, ou seja, a Ordem do Dia, só poderá ser iniciada com pelo menos 51 deputados presentes no plenário, o que ainda não foi alcançado. Já para a votação propriamente dita, são necessários pelo menos 342 parlamentares registrados no painel do plenário.