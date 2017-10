O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) acusou na manhã desta quarta-feira, 18, a ala governista do PSB de estar manobrando para manter a líder Tereza Cristina (MS) no cargo. Delgado explicou que o grupo oposicionista do partido já tem assinaturas suficientes para destituir a líder nesta quarta.

Segundo o deputado, a exoneração dos ministros Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) e Raul Jungmann (Defesa) ajudou a tirar da bancada dois parlamentares do PSB que estavam no exercício do mandato: Severino Ninho (PE) e Creuza Pereira (PSB). Ninho e Creuza, que são suplentes, integram a lista dos 19 deputados do PSB que assinaram o pedido de destituição da líder. A bancada do PSB na Câmara é formada por 37 parlamentares.

Oficialmente, Fernando Coelho e Raul Jungmann retomaram o mandato parlamentar para garantir a apresentação de emendas individuais ao Orçamento de 2018. O retorno dos ministros ainda não foi formalizado na Câmara.

Delgado disse que pretende protocolar no período da manhã na Secretaria Geral da Mesa Diretora a lista pedindo a saída de Tereza da liderança, antes que os ministros reassumam o mandato. Se eles assumirem a função antes do protocolo da lista, as assinaturas de Ninho e Creuza serão desconsideradas.

Racha

O PSB vive uma crise interna por causa do racha na bancada, dividida entre o grupo pró-Michel Temer e o grupo de oposição ao governo. Essa divisão fica mais evidente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde o partido tem quatro vagas.

No colegiado, dois votam a favor do arquivamento da denúncia e outros dois pela admissibilidade do pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). A direção do partido fechou questão a favor da denúncia, mas só Delgado e Tadeu Alencar (PE) seguirão a determinação partidária.

Se Tereza for destituída, Delgado trabalha para assumir a vaga. A ideia é tirar da CCJ os deputados Danilo Forte (PSB-CE) e Fábio Garcia (PSB-MT), os governistas que são titulares na comissão.