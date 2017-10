Ao deixar o Palácio do Jaburu, onde jantou com o presidente Michel Temer, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), disse na terça-feira (17) que a decisão do Senado de manter o tucano Aécio Neves no mandato foi "serena e soberana". Segundo ele, essa também foi a avaliação de Temer.