Aliado de Aécio Neves (PSDB-MG), o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) afirmou nesta terça-feira, 17, que a decisão do Senado de barrar as medidas cautelares impostas ao mineiro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não pode ser vista como "impunidade".

Por 44 votos a 26, senadores decidiram derrubar o afastamento do mandato e o recolhimento do tucano determinados pela Primeira Turma do Supremo em 26 de setembro. "É importante dizer que o processo terá sequência. O senador continuará sob jurisdição do STF, o inquérito está em curso, poderá ou não ser transformado em ação penal. Para que não fique essa discussão falsa de que é impunidade", disse o tucano.