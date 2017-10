A assessoria de imprensa do líder do DEM, Ronaldo Caiado (GO), informou que ele irá ao Senado para votar pela manutenção do afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG). A presença de Caiado não era esperada, pois ele está de licença médica por 15 dias após ter fraturado o úmero ao tentar domar uma mula em sua fazenda na cidade de Mara Rosa (GO), na semana passada.

Mesmo com atestado médico, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), também decidiu descumprir orientação médica para participar da votação desta terça-feira. Jucá, que é contra a decisão do STF, chegou ao Senado no meio tarde e participou de algumas conversas sobre o caso do tucano. Na semana passada, ele foi internado e submetido a uma cirurgia de diverticulite aguda.

Com a presença de Caiado e Jucá, o número de faltosos caiu para nove. O quórum é importante para definir o resultado, já que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), anunciou em plenário que, caso não haja pelo menos 41 votos a favor ou contra o afastamento do senador Aécio, a votação será "oportunamente repetida", possivelmente com um número mais elevado de participantes.