O presidente da CPMI da JBS, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), decidiu tornar secreto o depoimento do diretor jurídico do grupo J&F, Francisco Assis e Silva, que assinou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF). O pedido para que a reunião não fosse acompanhada pela imprensa e por assessores foi pedido pela defesa de Assis e Silva. Apenas parlamentares podem permanecer na sala.