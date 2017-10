Com mais de cem pedidos de informações ou compartilhamento de dados já apresentados, a CPI mista da JBS tem buscado ajuda para conseguir analisar relatórios, planilhas e demais documentos remetidos aos parlamentares. As primeiras respostas a estes pedidos começaram a chegar na semana passada e uma nova leva está prevista para os próximos dias.

Os pedidos vão desde o compartilhamento das investigações feitas em ao menos cinco operações da Polícia Federal contra o Grupo J&F ao registro de entrada do ex-procurador Marcello Miller na sede do escritório Trench, Rossi e Watanabe, onde ele foi trabalhar após deixar a Procuradoria-Geral da República. Miller é suspeito de "jogo duplo" na negociação do acordo de delação do grupo.