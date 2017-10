O ex-juiz e promotor à época da Operação Mãos Limpas Gherardo Colombo, afirmou que a corrupção na Itália não diminuiu após a investigação. "Olhando retrospectivamente hoje, podemos entender que a corrupção na Itália não diminuiu absolutamente", disse o juiz, que participa nesta terça-feira, 24, do Fórum Estadão Operação Mãos Limpas & Lava Jato. Ele ainda disse esperar que a experiência da Itália contribua para o caso brasileiro.

Segundo ele, após 13 anos de operação quase todo significado das ações contra corrupção foi desvanecido por uma série de motivos. "No final, 40% dos envolvidos condenados saíram do processo por prescrição dos crimes. Um porcentual foi absolvido e, em meio a isso, o Parlamento havia mudado o tipo de punição para alguns crimes", disse Colombo.

Ele afirmou que não faltavam provas, mas disse que o sistema de corrupção era muito forte e generalizado a ponto de proteger-se. "De forma a ter hoje a mesma corrupção na Itália do que quando começou a Mãos Limpas", reforçou. Ainda declarou que o esquema italiano envolvia presidentes, empresários, políticos e também o cidadão comum.

O ex-juiz italiano disse que as reações contra a operação não partiram somente dos políticos, mas da própria sociedade. "À medida em que o tempo passava, mudava a percepção sobre os envolvidos", afirmou Colombo sobre a resposta dos cidadão. "Era absolutamente sufocante, nós no palácio de Justiça não podíamos sair sem que uma equipe de TV não nos seguisse", falou sobre as perseguições que a equipe da Mãos Limpas sofreu.