Começou na tarde desta terça-feira, 24, no plenário da Câmara dos Deputados a sessão para a leitura do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) que pede o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A leitura está sendo feita pela segunda-secretária da Casa, Mariana Carvalho (PSDB-RO), para um plenário praticamente vazio.