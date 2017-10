O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu na manhã desta terça-feira, 24, abrir um procedimento administrativo para investigar a conduta de quatro juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que participaram de manifestação contra o impeachment da ex-presidente da República Dilma Rousseff.

Durante a sessão, foram exibidos vídeos da manifestação, em que os juízes aparecem usando um microfone para "defender a democracia" e criticar o que veem como "golpe" contra Dilma Rousseff. "Não está sendo fácil pra Dilma governar. Eu não poderia deixar de dizer que estou aqui pra apoiar a Dilma como mulher", disse uma juíza em vídeo da manifestação exibido na sessão do CNJ.

Para o corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio Noronha, "as imagens dizem tudo". "Ser juiz não é ser um cidadão comum. O juiz tem normas de comportamento, como tem o engenheiro, o perito. A questão que se coloca é que a Constituição Federal, quando diz que veda ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária, permite ao juiz tomar partido a favor dessa ou daquela posição? Juiz esse que amanhã poderá estar ocupando um cargo na Justiça Eleitoral? Nós, como juízes, temos de saber como agir", observou Noronha.

Para a presidente do CNJ, ministra Cármen Lúcia, "ninguém é obrigado a ser juiz, mas quando se ingressa na magistratura, há de se ter os compromissos que o cidadão exige".

"É claro que se permite que a pessoa possa tomar sua taça de vinho, mas não o médico que vai operar e fazer uma cirurgia daqui a meia hora. Qualquer decorrência disso aí será devidamente avaliado como um erro decorrente da ausência do cumprimento de regras de ética. Aqui o que vai se apurar é exatamente quais são os deveres dos juízes", frisou Cármen.

"Temos uma Constituição. Nós, juízes, sabemos o que está na Constituição. Não podemos exercer atividade político-partidária", completou a presidente do CNJ.

"Não vi nenhum magistrado defender partido político. Milhões de brasileiros foram para as ruas. Os juízes não são cidadãos de segunda classe, também têm o direito de opinar, de se manifestar. O cidadão tem direito de externar o seu pensamento e participar de movimentos organizados, legítimos. Não vejo nenhuma forma de atuação partidária. Houve manifestação popular", disse o advogado.

Os juízes seguirão exercendo normalmente suas funções durante as investigações, explicou o advogado. "Acreditamos no CNJ e, certamente, no final, todos serão absolvidos", afirmou Bitencourt.