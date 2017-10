A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) encerrou na tarde desta quarta-feira, 18, a fase de debates da apreciação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Os trabalhos foram suspensos e serão retomados em 30 minutos. No retorno, o colegiado entrará na reta final da análise do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG).

Um dos últimos a discursar na comissão, o novo líder do PSB, Júlio Delgado (MG), pediu para exibir trechos dos vídeos da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. O presidente da comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), permitiu que o vídeo fosse mostrado no tempo de discurso de Delgado. O deputado escolheu mostrar trechos da delação em que Funaro fala do empenho de Temer para eleger Gabriel Chalita prefeito de São Paulo em 2012, do dinheiro enviado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) e que o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) era visto como "banco dos políticos". "O cidadão pede para tomarmos providência e investigarmos o presidente", apelou o deputado.