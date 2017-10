Avaliados em mais de R$ 8 milhões, 81 imóveis do ex-doleiro Alberto Youssef, apreendidos pela Operação Lava Jato, vão a leilão novamente. Agora, pela metade do valor da avaliação judicial.

Agora, com ofertas disponíveis até 30 de outubro, vão a leilão 73 apartamentos do Hotel San Diego Express Aparecida, localizado na cidade de Aparecida (SP), com lances iniciais de R$ 60 mil cada.