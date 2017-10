O presidente da seção criminal da Corte de Cassação da Itália, Piercamillo Davigo, afirmou nesta terça-feira, 24, durante o Fórum Estadão Operação Mãos Limpas & Lava Jato, que o comportamento típico das associações criminosas é "manter o silêncio para beneficiar seus protegidos". O magistrado participa do encontro que debate as operações Mãos Limpas e Lava Jato.

