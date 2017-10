Na nota pública, a AASP não cita nomes, mas a referência é a Barroso e a Gilmar. "Em face de recentes acontecimentos que envolveram ministros do Supremo Tribunal Federal, vem a público externar sua preocupação e, uma vez mais, conclamar a todos que desempenhem seus ofícios com serenidade e equilíbrio."

Na sessão plenária de quinta-feira,26, Barroso e Gilmar trocaram graves acusações. Gilmar disse que Barroso foi o responsável pela soltura do ex-ministro José Dirceu (Casa Civil/Governo Lula), no Mensalão e que 'não defende bandidos internacionais'. "Não transfira para mim essa parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco", provocou Barroso, pondo fogo no pretório.