O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), anunciou nesta terça-feira que protocolou um requerimento de convocação do procurador regional da República Eduardo Pelella para depor como testemunha no colegiado. Pelella foi chefe de gabinete e braço direito do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.