O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta terça-feira (31), ser contra a extinção do foro privilegiado, mas que é a favor da revisão de quem tem direito ao benefício. Ao comentar a decisão da Corte de conceder ao Congresso a decisão sobre a aplicabilidade de medidas cautelares, o que beneficiou o senador Aécio Neves (PMDB-MG), o ministro afirmou que "nenhuma democracia no mundo deixa de cumprir sua Constituição para combater a corrupção" e que uma alteração no benefício cabe ao Legislativo.

— Após a ditadura, o Brasil ampliou em muito as imunidades parlamentares, inclusive dando foro a muitas autoridades. Isso tem que ser rediscutido. Mas, enquanto estiver na Constituição, o Supremo tem que cumprir. Se a maioria da população é contra a extensão desses mecanismos, compete ao Congresso uma rediscussão. Mas o Supremo deve fazer a parte dele — defendeu.

Questionado se é a favor da prisão para condenados em segunda instância – o que inviabilizaria a candidatura de Luís Inácio Lula da Silva à Presidência –, Alexandre de Moraes defendeu que o Supremo a questão "de uma vez por todas" para que não haja decisões diferentes conforme a visão do ministro relator da ação.

— Dependendo do caso, o entendimento é do ministro que julga. Mas sempre coloquei que não entendia como inconstitucional a determinação do cumprimento (da pena em segunda instância) — defendeu.

Nomeado para o STF pelo presidente Michel Temer, Moraes afirmou que não teve qualquer encontro com o peemedebista após se tornar ministro da Corte porque poderia julgar as denúncias, se elas não tivessem sido barradas na Câmara.

Confrontado com as declarações de Gilmar Mendes à Rádio Gaúcha de que o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot teve uma gestão "de bêbado" à frente do Ministério Público Federal (MPF), o mais recente ministro do STF, que chegou a atuar no Ministério Público (MP), ressaltou que o órgão tem "um papel importantíssimo". Moraes disse também que Janot teve mais erros do que acertos.

— O Janot, assim como todos nós, é sujeito a acertos e erros. Eu diria que a gestão mais acertou do que errou. E eventuais erros serão corrigidos judicialmente — opinou.

Tomataço

Após um evento no qual estava ao lado do ministro Gilmar Mendes ter "tomataço" e confusão, Moraes disse que algumas pessoas confundem "liberdade de expressão com agressão".