Advogado de defesa do ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), Daniel Gerber investiu nesta quarta-feira, 25, no discurso de que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro e o presidente Michel Temer representa o uso político do Direito e a criminalização da política. Além de Padilha e Temer, o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) foi alvo da mesma denúncia, por organização criminosa.