"Essa denúncia muito bem serve pra mostrar o momento que vivemos, e demonstra o que o Ministério Público faz. A situação indica a importância dessa Casa. É preciso dizer não a essa acusação, ao dizer não ao método persecutório que se instala no País. Claramente uma denúncia sem fato, sem qualquer tipicidade de crimes. Sem inquérito policial, sem ouvir as pessoas. Se deixarmos que investigações caminhem sem ter o direito de ouvir as pessoas, aonde chegará o caminho persecutório?", questionou Pitombo.