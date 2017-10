O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) classificou de "constrangedor" e "ridícula" a possibilidade do Senado Federal adiar a votação sobre o afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG) das funções parlamentares. Rodrigues disse que a estratégia de postergar a apreciação do caso tem o objetivo de beneficiar o senador tucano, já que ele não teria conquistado ainda os 41 votos necessários para barrar as medidas cautelares impostas contra ele pelo Supremo Tribunal Federal.

Randolfe também comemorou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu uma liminar determinando que o Senado realize de forma aberta a votação. O senador do Amapá foi o autor do mandado de segurança que provocou a decisão do Supremo. "A decisão do STF cumpre o que está claro na Constituição e vai além do acaso Aécio. Mostra inequivocadamente que não existe mais possibilidade de voto secreto à luz da Constituição Republicana", disse.