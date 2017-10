"As palavras do senhor, que eu quero ajudar o país, eu quero, mas a primeira vez que eu sentei para falar a verdade eu fui preso. Já pensou se eu continuar falando? Então eu vou ficar calado", disse Ricardo Saud, em depoimento na CPMI, nesta terça-feira, 31, após questionamentos sobre comentários que havia feito sobre "querer ajudar o Brasil".

Em outro momento, Saud também voltou a este assunto. "Uma pessoa que faz cinco ações controladas, com cinco a dez pessoas da PF, vai sentar com a PGR depois e mentir?", disse.

Saud está com o acordo de colaboração premiada suspenso, por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e disse em vários momentos que preferia não responder qualquer questionamento feito CPMI da JBS. Explicou que só voltará a colaborar com Justiça quando seus direitos forem restabelecidos.