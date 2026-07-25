Zema menciona Joaquim Barbosa como possível vice e faz críticas a ministros do STF

Ex-governador de MG mencionou ex-ministro do STF como eventual parceiro de chapa. Duda Fortes e Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) afirmou, neste sábado (25), que pretende se reunir com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa e confirmou que o nome dele está entre os cogitados para compor a chapa presidencial como candidato a vice.

Zema participou da convenção do Novo no Rio Grande do Sul, evento que oficializou a indicação do deputado federal Marcel van Hattem como candidato do partido ao Senado.

— Já comentei com o ministro Joaquim Barbosa que, indo ao Rio de Janeiro, quero sim ter um encontro com ele — disse Zema.

Joaquim Barbosa chegou a lançar pré-candidatura pelo Democracia Cristã (DC). Contudo, segundo o jornal O Globo, o ex-magistrado desistiu da disputa. A advogada Clariana Barão foi anunciada como a nova pré-candidata do DC ao Planalto, de acordo com a Folha de S. Paulo.

Ao elogiar o ex-ministro, Zema destacou a atuação de Barbosa no combate à corrupção e afirmou que o considera uma pessoa admirada por ele e pelo partido:

— Ele é um mineiro do norte de Minas, que fez um belíssimo e reconhecido trabalho combatendo a corrupção. (...) Eu acho que o ministro Joaquim é um oposto de vários ministros do STF hoje — declarou.

Ao comentar a atuação de Joaquim Barbosa, Zema afirmou que o ex-ministro teve uma trajetória "totalmente republicana":

— Tenho certeza que ninguém da família dele, nem ele próprio, obteve contratos e vantagens como os atuais ministros têm obtido.

Agenda de Zema no RS

Na véspera da convenção estadual do partido Novo, Zema passou a sexta-feira (24) em agendas com empresários e militantes em Porto Alegre. Pela manhã, recebeu a Agenda Institucional do Sistema Comércio do presidente recém-reconduzido ao cargo da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn.

Na sequência, o pré-candidato almoçou com empresários e apoiadores ligados ao Novo, e participou à tarde de reuniões com equipes do partido. Nas duas ocasiões, falou sobre a conjuntura nacional e se atualizou sobre a organização da campanha.