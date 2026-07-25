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Zema menciona Joaquim Barbosa como possível vice e faz críticas a ministros do STF

Em agenda no RS, pré-candidato do Novo à Presidência afirmou que pretende se reunir com o ex-ministro e disse que ele é "oposto" a integrantes atuais da Corte

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Raí Quadros

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Madu Brito

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