Voto em trânsito já pode ser solicitado; saiba como fazer e até quando

Cidadãos que estarão longe do domicílio eleitoral poderão registrar o voto. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As solicitações para o chamado voto em trânsito — que permite ao eleitor votar em local diferente do seu domicílio registrado — podem ser feitas a partir desta segunda-feira (20) à Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições 2026 será realizado em 4 de outubro.

Os interessados tem até 20 de agosto para fazer o pedido, seja pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente, em um cartório eleitoral.

Como solicitar o voto em trânsito

Pelo site do TSE , o eleitor precisará acessar a área "Autoatendimento eleitoral"

, o eleitor precisará acessar a área "Autoatendimento eleitoral" Na sequência, clique em "Transferência Temporária de local de votação" e confirmar

Depois, faça a autenticação com o aplicativo e-Título para continuar o processo

No pedido, o eleitor deve informar o local onde pretende votar. Alterações podem ser feitas até 20 de agosto

A opção só é válida para quem já tem biometria cadastrada. Do contrário, é necessário ir presencialmente a um cartório eleitoral. Neste caso, é preciso levar um documento com foto.

O que é o voto em trânsito?

O voto em trânsito é uma opção para quem estará fora do seu domicílio eleitoral durante o pleito. Quem permanece no mesmo Estado onde está cadastrado pode votar para presidente, governador, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Caso esteja fora, poderá escolher apenas o presidente da República.