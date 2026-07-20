Voto em trânsito já pode ser solicitado; saiba como fazer e até quando

As solicitações para o chamado voto em trânsito — que permite ao eleitor votar em local diferente do seu domicílio registrado — podem ser feitas a partir desta segunda-feira (20) à Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições 2026 será realizado em 4 de outubro.
Os interessados tem até 20 de agosto para fazer o pedido, seja pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente, em um cartório eleitoral.
Como solicitar o voto em trânsito
- Pelo site do TSE, o eleitor precisará acessar a área "Autoatendimento eleitoral"
- Na sequência, clique em "Transferência Temporária de local de votação" e confirmar
- Depois, faça a autenticação com o aplicativo e-Título para continuar o processo
- No pedido, o eleitor deve informar o local onde pretende votar. Alterações podem ser feitas até 20 de agosto
A opção só é válida para quem já tem biometria cadastrada. Do contrário, é necessário ir presencialmente a um cartório eleitoral. Neste caso, é preciso levar um documento com foto.
O que é o voto em trânsito?
O voto em trânsito é uma opção para quem estará fora do seu domicílio eleitoral durante o pleito. Quem permanece no mesmo Estado onde está cadastrado pode votar para presidente, governador, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Caso esteja fora, poderá escolher apenas o presidente da República.
Brasileiros que moram no Exterior e estarão no país durante as eleições também podem usar o voto em trânsito. Quem tem título registrado em outro país pode votar no Brasil em outubro desde que solicite o voto em trânsito no mesmo prazo para quem mora no Brasil.