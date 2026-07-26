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UP oficializa Samara Martins para disputar a Presidência com chapa 100% feminina

Com Raquel Brício de vice, política apresenta agenda baseada em reestatizações, jornada diária reduzida e salário mínimo em dobro

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