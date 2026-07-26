UP oficializa Samara Martins para disputar a Presidência com chapa 100% feminina

Samara Martins propõe dobrar o salário mínimo e reestatização de empresas. UP / Divulgação

A Unidade Popular (UP) oficializou neste domingo (26), em São Paulo, a candidatura da cirurgiã-dentista Samara Martins à Presidência da República. Aos 38 anos, a servidora do Sistema Único de Saúde (SUS) encabeçará uma chapa inteiramente feminina, ao lado da sindicalista e guarda portuária paraense Raquel Brício, escolhida para vice.

Samara é, até agora, a única mulher confirmada na disputa pelo Planalto.

Durante a convenção, realizada na Universidade Zumbi dos Palmares, a política apresentou as linhas centrais do programa partidário. Entre as propostas estão a reestatização de empresas privatizadas, a nacionalização de setores considerados estratégicos, a auditoria da dívida pública e o redirecionamento de recursos federais para políticas sociais. Na área trabalhista, ela defende o fim da escala 6x1, a redução da jornada para seis horas diárias e o aumento geral dos salários.

A campanha também promete dobrar o salário mínimo em 2027. Pela projeção divulgada pela UP, o piso passaria de R$ 1.621 para R$ 3.242. Samara ainda defende a criminalização da misoginia, a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos de ódio contra mulheres e mecanismos legais para ampliar a presença feminina e negra nos espaços de poder.

Esta será sua segunda participação em uma eleição presidencial. Em 2022, concorreu como vice de Léo Péricles, presidente nacional da UP. A chapa recebeu 53.519 votos, equivalentes a 0,05% do total.

Quem é Samara Martins

Nascida em Belo Horizonte, Samara vive no Rio Grande do Norte e é formada em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Trabalha como servidora municipal no SUS e ocupa a vice-presidência nacional da Unidade Popular. Mãe de dois filhos, iniciou a militância em 2005, ainda no movimento estudantil secundarista.

Depois de se mudar para Natal, em 2010, presidiu a União dos Estudantes Secundaristas Potiguares e, durante a graduação, comandou o centro acadêmico de Odontologia da UFRN. Entre 2015 e 2017, foi diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes (UNE). Em 2019, passou a integrar a direção nacional da UP. Também disputou uma vaga na Câmara de Vereadores de Natal em 2020.