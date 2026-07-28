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UP confirma Priscila Voigt como candidata ao governo do RS

Convenção do partido oficializou a chapa, que terá Naf Nascimento como vice, além de Luciano Schafer e Tânia Peres na disputa pelo Senado

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Diego Nuñez

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Maria Eduarda Ely

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