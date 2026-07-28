UP confirma Priscila Voigt como candidata ao governo do RS

A Unidade Popular (UP) confirmou, nesta segunda-feira (27), a candidatura de Priscila Voigt ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. A decisão foi oficializada durante a convenção estadual do partido, na Ocupação Palestina Livre – Marcela Vive, em Porto Alegre.
Priscila Voigt é nutricionista e presidente estadual do UP. Militante de lutas populares, da classe trabalhadora e por moradia, vai concorrer ao Palácio Piratini pela primeira vez.
Outras candidaturas aprovadas na convenção:
- Naf Nascimento (UP) para vice-governadora;
- Luciano Schafer (UP) e Tânia Peres (UP) para o Senado.
A UP informou que participará das eleições com chapa pura, sem coligações com outras siglas.
— Nosso Estado é um Estado muito rico, mas infelizmente a classe trabalhadora não vive bem. Uma das nossas principais pautas é o enfrentamento às enchentes, porque as mudanças climáticas têm a ver com isso também. A reversão das privatizações é um outro ponto central para a gente — disse a pré-candidata.
Calendário de convenções
As convenções partidárias podem ser realizadas até 5 de agosto, e o registro das candidaturas deve ser feito junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 15 de agosto.
Trajetória da candidata
Priscila Voigt, 34 anos, é nutricionista e preside a UP no Rio Grande do Sul. Integrante da direção nacional do partido, ela tem trajetória ligada a movimentos populares, com atuação no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).
Entre as iniciativas das quais participou estão a Ocupação Lanceiros Negros e a criação da Casa de Referência Mulheres Mirabal, espaço voltado ao apoio a mulheres na Capital.