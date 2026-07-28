UP confirma Priscila Voigt como candidata ao governo do RS

Decisão foi tomada durante convenção realizada na Ocupação Palestina Livre. Maria Eduarda Ely / Agência RBS

A Unidade Popular (UP) confirmou, nesta segunda-feira (27), a candidatura de Priscila Voigt ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. A decisão foi oficializada durante a convenção estadual do partido, na Ocupação Palestina Livre – Marcela Vive, em Porto Alegre.

Priscila Voigt é nutricionista e presidente estadual do UP. Militante de lutas populares, da classe trabalhadora e por moradia, vai concorrer ao Palácio Piratini pela primeira vez.

Outras candidaturas aprovadas na convenção:

Naf Nascimento (UP) para vice-governadora;

Luciano Schafer (UP) e Tânia Peres (UP) para o Senado.

A UP informou que participará das eleições com chapa pura, sem coligações com outras siglas.

— Nosso Estado é um Estado muito rico, mas infelizmente a classe trabalhadora não vive bem. Uma das nossas principais pautas é o enfrentamento às enchentes, porque as mudanças climáticas têm a ver com isso também. A reversão das privatizações é um outro ponto central para a gente — disse a pré-candidata.

Calendário de convenções

As convenções partidárias podem ser realizadas até 5 de agosto, e o registro das candidaturas deve ser feito junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 15 de agosto.

Trajetória da candidata

A candidata preside a UP no Rio Grande do Sul. UP / Divulgação

Priscila Voigt, 34 anos, é nutricionista e preside a UP no Rio Grande do Sul. Integrante da direção nacional do partido, ela tem trajetória ligada a movimentos populares, com atuação no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).