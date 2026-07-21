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TSE mantém limite de R$ 133 milhões para gastos de campanha presidencial

Fundo de campanha distribuirá R$ 4,9 bilhões entre 30 partidos. Limites e regras seguem iguais aos de 2022

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Agência Brasil

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