Tereza Cristina recusa convite para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro

Tereza Cristina pretende disputar a Presidência do Senado em 2027. Marina Ramos / Câmara dos Deputados/ Divulgação

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) recusou o convite do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para concorrer como vice na chapa de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Segundo O Globo, o pedido ocorreu durante uma reunião realizada nesta terça-feira (21). A convenção nacional da sigla que oficializará a candidatura de Flávio será realizada em quatro dias.

Tereza, que foi ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, era tratada por Valdemar Costa Neto como o melhor nome e a opção ideal para a chapa. No entanto, ela salientou que, no momento, continuará focada no projeto de disputar a Presidência do Senado em 2027.