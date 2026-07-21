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Tereza Cristina recusa convite para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro

Pedido foi feito pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em reunião com a ex-ministra de Bolsonaro nesta terça-feira

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