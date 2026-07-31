Tereza Cristina não será vice de Flávio Bolsonaro; PP decide manter neutralidade

Tereza Cristina era citada há meses como uma das principais cotadas para vice de Flávio. Félix Zucco / Agência RBS

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) acatou a decisão do Partido Progressistas (PP) de manter a neutralidade nas eleições deste ano. Ela tinha sido convidada para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro.

Em nota, o partido afirmou que "consultou seus diretórios estaduais e, por maioria, decidiu permanecer na neutralidade no processo eleitoral, reiterando a posição de não convocar Convenção Nacional".

"A decisão já foi comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina, nossa líder no Senado Federal", prossegue.

Apesar da nota do PP, Flávio Bolsonaro disse nesta sexta que fez o convite para que a senadora Tereza Cristina fosse vice na chapa dele e que ela teria aceitado. A afirmação foi dada por volta das 10h, mesmo horário em que o partido divulgou o posicionamento.

A relação Tereza Cristina e Flávio Bolsonaro

Na quinta-feira (30), a parlamentar havia dito que teve uma reunião com Flávio sobre a possibilidade de integrar a chapa. Com a decisão do partido, Flávio segue sem um nome definido para a vice-presidência.

Tereza Cristina era citada há meses como uma das principais cotadas para vice de Flávio, por agregar votos com o eleitorado feminino, o agronegócio e o setor produtivo. Durante as negociações, Flávio passou a chamar Tereza de "Vozinha", como forma de criar uma proximidade com a senadora.

Em abril, Flávio chegou a afirmar que Tereza Cristina era "o sonho de consumo de todo mundo", ao ser questionado sobre quem seria o vice na sua chapa.

A ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, contudo, resistia à ideia e indicava que sua intenção era concorrer à presidência do Senado. O mandato dela vai até 2031.

Convenção do PL

A convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência aconteceu em 25 de julho. Ele confirmou participação no pleito, sem anunciar o vice.

— Eu sei exatamente o tamanho da responsabilidade que o meu nome carrega — afirmou Flávio em discurso.

— Quem já teve três mandatos para fazer e não fez, não merece uma quarta oportunidade — disse, ao citar nominalmente o PT.

O senador ainda afirmou que o pai irá colocar a faixa de presidente nele em janeiro do ano que vem e que ele vai "honrar todos os que são perseguidos pelo Judiciário".