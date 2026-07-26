PSD oficializa Caiado como candidato à Presidência da República

Ronaldo Caiado é o candidato do PSD à Presidência da República. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, na manhã deste domingo (26), a candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência da República.

Em convenção na sede do partido, em São Paulo, também foi confirmado que o ex-governador de Goiás terá como candidato a vice Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. A chapa pura havia sido anunciada no início de julho.

Após a confirmação dos nomes, Caiado concedeu uma entrevista coletiva, em que classificou a próxima eleição como "a mais importante da história do país":

— É uma alegria ímpar, um desafio enorme e uma responsabilidade maior ainda — declarou.

O candidato se apresentou como "um homem que não tem nada a esconder e muito para mostrar", além de alguém que não entra em "brigas inúteis".

— O atual presidente quer de toda maneira provocar o presidente dos Estados Unidos. Do outro lado, as mesmas agressões acontecendo, insultando autoridades, no sentido de desviar dos assuntos dos quais deveria prestar esclarecimentos — afirmou Caiado.

Ele também prometeu maior rigor na legislação penal contra agressores de mulheres, estupradores e pedófilos e fez elogios a Kassab, seu candidato a vice.

Após a convenção e a entrevista coletiva, os integrantes da chapa e demais aliados se direcionaram a um ato público em tom comemorativo no centro de São Paulo. Militantes portando adesivos e bandeiras de candidatos já estavam posicionados em frente ao palco desde as primeiras horas da manhã.

Quem é Ronaldo Caiado

Natural de Anápolis (GO), Ronaldo Caiado, 76 anos, consolidou a trajetória pública como um dos nomes da direita em defesa da agricultura e da pecuária.

Médico, com graduação e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), se especializou em cirurgia de coluna vertebral em Paris, na França. Também atuou como produtor rural e auxiliar de ensino no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da UFRJ.

Com a vida política feita em Goiás, ele foi o primeiro governador do Estado eleito e reeleito em primeiro turno (2018 e 2022).