PSD confirma Kassab como vice na chapa de Caiado à Presidência

Gilberto Kassab é presidente nacional do PSD, partido pelo qual Ronaldo Caiado é pré-candidato ao Planalto. TOMZÉ FONSECA / MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO

O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) anunciou nesta quarta-feira (1º) que sua chapa contará com Gilberto Kassab como vice. A informação foi divulgada durante o lançamento das pré-candidaturas, em Brasília (DF).

O anúncio ocorre dias antes do início das convenções partidárias, em 20 de julho. Com isso, o PSD terá uma chapa pura.

Kassab, que é presidente do PSD, já integrou o secretariado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Mesmo entrando na chapa, ele seguirá atuando como presidente nacional do partido.

Caiado registrou o anúncio em uma live publicada nas redes sociais no final da manhã (assista abaixo).

— Temos uma convicção de que a República está podre. Os Poderes estão contaminados. O PSD está preparado para dar à sociedade as respostas que ela precisa — afirmou Kassab durante a cerimônia.

— Com o Kassab assumindo a posição de vice-presidente na chapa, fica claro para o país que é um caminho sem volta — disse Caiado, que foi saudado pelos companheiros de partido.

Em entrevista ao g1 após a cerimônia, Kassab comentou a ausência dos governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná. Ambos foram cotados para concorrer à Presidência pelo partido.

— A gente prefere que eles façam campanha lá porque os governadores têm mais dois dias para inauguração. Nós não vamos fazer o governador sair lá do Paraná para vir aqui para 10 minutos. O Ratinho, por exemplo, ele já está programando seis visitas do Caiado lá que ele vai acompanhar. O Eduardo Leite, vocês sabem disso, o Caiado já teve três no Rio Grande do Sul e o Eduardo Leite teve presente em todas — sinalizou o presidente do partido.

Segundo pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, Caiado aparece com 2,9% da preferência dos eleitores.

Quem é Gilberto Kassab

Presidente nacional do PSD e um dos fundadores do partido, Kassab é engenheiro civil formado pela USP, iniciou a carreira política como vereador em São Paulo em 1992.