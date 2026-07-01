Eleições

Em Brasília
Notícia

PSD confirma Kassab como vice na chapa de Caiado à Presidência

Anúncio foi oficializado durante o lançamento das pré-candidaturas nesta manhã, em Brasília

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS