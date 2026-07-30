PRTB oficializa candidatura de Leonardo Avalanche à Presidência da República

Leonardo Avalanche está no comando do PRTB desde 2014. @leonardoavalanche/Instagram / Reprodução

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) oficializou a candidatura de Leonardo Alves de Araújo, o Leonardo Avalanche, à Presidência da República na quarta-feira (29). A convenção do partido — comandado por ele desde 2014 — foi realizada em Goiânia (GO).

Na ocasião, o pré-candidato apresentou algumas das propostas que pretende defender durante a campanha, conforme apuração do g1. Entre elas, destacam-se a criação de um imposto único de 3,5%, a redução da tributação sobre motoristas de aplicativos, mudanças no IPVA e a adoção do trabalho por hora.

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— Nós estamos aqui hoje com as mãos dadas, com todas as seções, apresentando uma proposta para revolucionar o nosso país — disse Avalanche.

Quem é Leonardo Avalanche

Natural de Anápolis (GO), Leonardo Avalanche é empresário, analista de sistemas e bacharel em Direito. Casado com Ana Cláudia, ele é pai de Gabriel e Miguel. Atualmente mora em Goiânia (GO).