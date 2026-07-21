Eleições

Disputa pela Presidência

Pesquisa RealTime Big Data mostra Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico no segundo turno; veja os números

Na simulação de primeiro turno, presidente aparece na liderança, fora da margem de erro de dois pontos percentuais

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