Pesquisa RealTime Big Data mostra Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico no segundo turno; veja os números

Pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira (21) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto, contra 42% do senador Flávio Bolsonaro (PL) na simulação de segundo turno, em empate técnico — em razão da margem de erro da mostra.
Na simulação de primeiro turno, Lula aparece na liderança, fora da margem de erro.
A pesquisa foi feita com 2 mil eleitores de todo o país, de 18 a 20 de julho, e tem margem de erro de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob protocolo BR-09247/2026.
Veja os números:
Primeiro turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Renan Santos (Missão): 9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 7%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Outros*: 1%
- Nulos/brancos: 3%
- Não sabe/não respondeu: 3%
* Os candidatos Cabo Daciolo (Mobiliza), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), somados, atingiram 1% e foram contabilizados como "outros".
Segundo turno
Lula x Flávio
- Lula: 45%
- Flávio: 42%
- Nulo/branco: 8%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Lula x Caiado
- Caiado: 44%
- Lula: 43%
- Nulo/branco: 8%
- Não sabe/não respondeu: 5%
Lula x Zema
- Lula: 44%
- Zema: 38%
- Nulo/branco: 11%
- Não sabe/não respondeu: 7%
Lula x Renan
- Lula: 44%
- Renan: 35%
- Nulo/branco: 11%
- Não sabe/não respondeu: 10%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.