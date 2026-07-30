Pesquisa Quaest: veja como está a disputa para o Senado pelo RS

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra como está a intenção de votos para o Senado pelo Rio Grande do Sul. Nas eleições deste ano, são duas vagas em disputa.
Considerando a margem de erro, de três pontos percentuais, para mais ou para menos, cinco candidatos estão tecnicamente empatados.
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho. O nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-04790/2026.
Veja os números:
- Manuela D'Ávila (PSOL): 12%
- Germano Rigotto (MDB): 9%
- Paulo Pimenta (PT): 9%
- Marcel Van Hattem (Novo): 7%
- Ubiratan Sanderson (PL): 6%
- Frederico Antunes (PSD): 1%
- Luciano do MLB (UP): 1%
- Tania Peres (UP): 1%
- Daniela Maidana da Silva (PSTU): 0%
- Milton Cardoso (PSDB): 0%
- Regis Ethur (PSTU): 0%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 0%
- Indecisos: 39%
- Branco/nulo/não vai votar: 15%
Quando questionados se a escolha de voto para senador é definitiva, 34% dos entrevistados disseram que sim, enquanto 62% afirmaram que podem mudar a escolha caso algo aconteça. Outro 4% não sabe ou não respondeu.
A Quaest também realizou levantamentos sobre a disputa pelo governo do Estado e para a Presidência da República entre os eleitores gaúchos.
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.