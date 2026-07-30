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Pesquisa Quaest para o governo do RS mostra Juliana Brizola com 24% e Zucco com 22%

Levantamento, que ouviu 1.104 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho, também apresentou três simulações de segundo turno

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