Pesquisa Quaest para o governo do RS mostra Juliana Brizola com 24% e Zucco com 22%

Gabriel Souza, Juliana Brizola, Luciano Zucco e Marcelo Maranata estão entre os postulantes ao Piratini em 2026. Montagem / Divulgação

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro, já que a margem de erro é de três pontos percentuais.

Esta é a segunda pesquisa da Quaest com os postulantes ao Palácio Piratini em 2026. O levantamento anterior foi divulgado em abril.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho. O nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-04790/2026.

A Quaest também realizou levantamentos sobre a disputa pelas vagas no Senado e para a Presidência da República entre os eleitores gaúchos.

Primeiro turno

Veja os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados:

Juliana Brizola (PDT): 24%

(PDT): 24% Luciano Zucco (PL): 22%

(PL): 22% Gabriel Souza (MDB): 6%

(MDB): 6% Marcelo Maranata (PSDB): 3%

(PSDB): 3% Cesar Pontes (PCO): 1%

(PCO): 1% Rejane Oliveira (PSTU): 1%

(PSTU): 1% Priscila Voigt (UP): 0%

(UP): 0% Indecisos : 31%

: 31% Branco/nulo/não vai votar: 12%

Veja os números da pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados:

Luciano Zucco (PL): 8%

(PL): 8% Juliana Brizola (PDT): 6%

(PDT): 6% Gabriel Souza (MDB): 1%

(MDB): 1% Marcelo Maranata (PSDB): 0%

(PSDB): 0% Outros : 1%

: 1% Indecisos : 83%

: 83% Branco/nulo/não vai votar: 1%

Quando questionados se a escolha de voto para governador é definitiva, 34% dos entrevistados afirmaram que sim, enquanto 62% disseram que podem mudar a escolha caso algo aconteça. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

A Quaest fez também três simulações de segundo turno. Confira os números:

Juliana x Zucco

Juliana Brizola : 35%

: 35% Luciano Zucco : 31%

: 31% Indecisos: 21%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Juliana x Gabriel

Juliana Brizola : 35%

: 35% Gabriel Souza : 20%

: 20% Indecisos: 26%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Zucco x Gabriel

Luciano Zucco : 32%

: 32% Gabriel Souza : 20%

: 20% Indecisos: 28%

Branco/nulo/não vai votar: 20%