Pesquisa Quaest para o governo do RS mostra Juliana Brizola com 24% e Zucco com 22%

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro, já que a margem de erro é de três pontos percentuais.
Esta é a segunda pesquisa da Quaest com os postulantes ao Palácio Piratini em 2026. O levantamento anterior foi divulgado em abril.
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho. O nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-04790/2026.
A Quaest também realizou levantamentos sobre a disputa pelas vagas no Senado e para a Presidência da República entre os eleitores gaúchos.
Primeiro turno
Veja os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados:
- Juliana Brizola (PDT): 24%
- Luciano Zucco (PL): 22%
- Gabriel Souza (MDB): 6%
- Marcelo Maranata (PSDB): 3%
- Cesar Pontes (PCO): 1%
- Rejane Oliveira (PSTU): 1%
- Priscila Voigt (UP): 0%
- Indecisos: 31%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
Veja os números da pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados:
- Luciano Zucco (PL): 8%
- Juliana Brizola (PDT): 6%
- Gabriel Souza (MDB): 1%
- Marcelo Maranata (PSDB): 0%
- Outros: 1%
- Indecisos: 83%
- Branco/nulo/não vai votar: 1%
Quando questionados se a escolha de voto para governador é definitiva, 34% dos entrevistados afirmaram que sim, enquanto 62% disseram que podem mudar a escolha caso algo aconteça. Outros 4% não souberam ou não responderam.
Segundo turno
A Quaest fez também três simulações de segundo turno. Confira os números:
Juliana x Zucco
- Juliana Brizola: 35%
- Luciano Zucco: 31%
- Indecisos: 21%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
Juliana x Gabriel
- Juliana Brizola: 35%
- Gabriel Souza: 20%
- Indecisos: 26%
- Branco/nulo/não vai votar: 19%
Zucco x Gabriel
- Luciano Zucco: 32%
- Gabriel Souza: 20%
- Indecisos: 28%
- Branco/nulo/não vai votar: 20%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do RS, Senado e também recortes locais da disputa pela Presidência. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.