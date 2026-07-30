Pesquisa Quaest: no RS, Flávio Bolsonaro tem 32%, e Lula, 30% das intenções de voto

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra como está a disputa pela Presidência da República entre os eleitores do Rio Grande do Sul.
Conforme o levantamento, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 32%, contra 30% de Lula (PT) — ambos tecnicamente empatados, dentro da margem de erro de três pontos percentuais.
Veja os números:
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Lula (PT): 30%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Indecisos: 19%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
Segundo turno
A Quaest também realizou quatro simulações de segundo turno entre os eleitores gaúchos:
Lula x Flávio
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Lula (PT): 35%
- Indecisos: 11%
- Branco/nulo/não vai votar: 14%
Lula x Caiado
- Lula (PT): 33%
- Ronaldo Caiado (PSD): 32%
- Indecisos: 13%
- Branco/nulo/não vai votar: 22%
Lula x Renan
- Lula (PT): 34%
- Renan Santos (Missão): 25%
- Indecisos: 14%
- Branco/nulo/não vai votar: 27%
Lula x Zema
- Lula (PT): 35%
- Romeu Zema (Novo): 29%
- Indecisos: 13%
- Branco/nulo/não vai votar: 23%
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de julho. O nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-04790/2026.
A Quaest também realizou levantamentos sobre a disputa pelo governo do Estado e para as vagas no Senado pelo RS.
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.