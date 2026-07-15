Pesquisa Quaest: Lula tem 45%, e Flávio Bolsonaro, 37% no segundo turno

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto contra 28% do senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições 2026. No segundo turno, Lula tem 45% e Flávio, 37%.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de julho, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-07181/2026.

Confira os números:

Primeiro turno*

* Estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados

Lula (PT): 40%

(PT): 40% Flávio Bolsonaro (PL): 28%

(PL): 28% Ronaldo Caiado (PSD): 4%

(PSD): 4% Renan Santos (Missão): 3%

(Missão): 3% Romeu Zema (Novo): 2%

(Novo): 2% Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

(Mobiliza): 1% Augusto Cury (Avante): 1%

(Avante): 1% Joaquim Barbosa (DC): 1%

(DC): 1% Samara Martins (UP): 1%

(UP): 1% Edmilson Costa (PCB): 0%

(PCB): 0% Heró Bezerra (PRTB): 0%

(PRTB): 0% Hertz Dias (PSTU): 0%

(PSTU): 0% Indecisos: 11%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Segundo turno

Lula e Flávio Bolsonaro são pré-candidatos à Presidência da República. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Evaristo Sa / AFP

Lula x Flávio

Lula: 45% (eram 44% em junho e 42% em maio)

45% (eram 44% em junho e 42% em maio) Flávio: 37% (eram 38% em junho e 41% em maio)

37% (eram 38% em junho e 41% em maio) Branco/nulo/não iria votar: 14% (eram 14% em junho e maio)

Indecisos: 4% (eram 4% em junho e 3% em maio)

Lula x Caiado

Lula: 45% (eram 45% em junho e 44% em maio)

45% (eram 45% em junho e 44% em maio) Ronaldo Caiado: 36% (eram 35% em junho e maio)

36% (eram 35% em junho e maio) Branco/nulo/não iria votar: 15% (eram 16% em junho e 17% em maio)

Indecisos: 4% (eram 4% em junho e maio)

Lula x Zema

Lula: 45% (eram 45% em junho e 44% em maio)

45% (eram 45% em junho e 44% em maio) Romeu Zema: 35% (eram 35% em junho e 37% em maio)

35% (eram 35% em junho e 37% em maio) Branco/nulo/não iria votar: 16% (eram 17% em junho e 15% em maio)

Indecisos: 4% (eram 3% em junho e 4% em maio)

Lula x Renan Santos

Lula: 45% (eram 45% em junho e maio)

45% (eram 45% em junho e maio) Renan Santos: 33% (eram 31% em junho e 28% em maio)

33% (eram 31% em junho e 28% em maio) Branco/nulo/não iria votar: 18% (eram 20% em junho e 22% em maio)

Indecisos: 4% (eram 4% em junho e 5% em maio)

Veja outros pontos da pesquisa:

Decisão de voto

Entre os eleitores que já escolheram um candidato à Presidência, 65% afirmam que seu voto está decidido e não deve mudar até outubro. Outros 35% dizem que ainda podem mudar de candidato caso algo aconteça até as eleições.

Aprovação do governo

A pesquisa mostra que 36% dos eleitores consideram o governo do presidente Lula como positivo, dois pontos porcentuais a mais que o levantamento divulgado em 10 de junho. É o mesmo patamar dos que avaliam a gestão petista como negativa, enquanto aqueles que consideram regular se mantiveram em 26%. Não sabem ou não responderam somam 2%.

Aprovação do presidente

O levantamento também mediu a aprovação pessoal do trabalho de Lula como presidente, que subiu um ponto porcentual na comparação com o levantamento de junho. Segundo a pesquisa, 48% aprovam o petista, ante 47% que desaprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 5%.

Percepção sobre economia

Para 43% dos entrevistados, a economia do país piorou nos últimos 12 meses, enquanto 20% consideram que melhorou. Os eleitores que consideram que ficou do mesmo jeito são 33%. Não sabem ou não responderam somam 4%.

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.

Outras pesquisas