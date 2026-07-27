Pesquisa Nexus: Lula tem 47%, e Flávio Bolsonaro, 43% no segundo turno

Pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira (27) aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2026.
Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.
No primeiro turno, no cenário estimulado — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro 33% das intenções de voto.
A pesquisa Nexus entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 26 de julho de 2026, por meio de telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01489/2026.
Confira os números
Primeiro turno*
* Estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Nenhum/branco/nulo: 6%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Segundo turno
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 43%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT):46%
- Romeu Zema (Novo): 42%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.