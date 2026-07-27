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Pesquisa Nexus: Lula tem 47%, e Flávio Bolsonaro, 43% no segundo turno

No primeiro turno, presidente tem 42% das intenções de voto, enquanto senador soma 33%; margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

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