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Pesquisa Nexus/BTG divulga cenário atualizado para a Presidência

Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro nos cenários de primeiro e segundo turnos

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