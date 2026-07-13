Pesquisa Nexus/BTG divulga cenário atualizado para a Presidência

O Instituto Nexus divulgou uma nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República nesta segunda-feira (13). O levantamento foi encomendado pelo banco BTG Pactual.
No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 40% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) tem 34%. No segundo turno, o petista recebeu 47% das intenções de voto, contra 44% do senador. Outros cenários também foram testados pelo instituto.
Foram entrevistadas 2.003 eleitores entre 10 e 12 de julho deste ano. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-07981/2026.
Primeiro turno (estimulado)
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Joaquim Barbosa (DC): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
- Nenhum/branco/nulo: 6%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Segundo turno
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Nenhum/branco/nulo: 8%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 47%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Nenhum/branco/nulo: 13%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 47%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Nenhum/branco/nulo: 11%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 49%
- Renan Santos (Missão): 35%
- Nenhum/branco/nulo: 14%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.