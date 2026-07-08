Pesquisa Meio/Ideia mostra cenário atualizado da corrida à Presidência da República

Uma nova pesquisa Meio/Ideia foi divulgada com as intenções de voto para presidente da República nesta quarta-feira (8). No levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
No primeiro turno, no cenário estimulado, Lula aparece com 40,4%, enquanto Flávio tem 32%. A pesquisa também testou um cenário com Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Flávio, em que Lula seguiu com o mesmo número, enquanto a ex-primeira-dama tem 29,4% das intenções.
Já no segundo turno, o presidente lidera com 45% das intenções de voto contra 40% de Flávio. Votos brancos e nulos somam 10,5% e não sabem, 4,5%.
A pesquisa entrevistou 1,5 mil eleitores com mais de 16 anos entre 3 e 6 de julho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.
Confira os cenários e números abaixo.
Primeiro Turno
Cenário estimulado com Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 40,4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 2,5%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1,5%
- Joaquim Barbosa (DC): 0,5%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,5%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,4%
- Samara Martins (UP): 0,4%
- Hertz Dias (PSTU): 0,1%
- Edmilson Costa (PCB): 0,1%
- Outros: 0%
- Ninguém/branco/nulo: 4,1%
- Não sabe: 9,5%
Cenário estimulado com Michelle Bolsonaro
- Lula: 40,4%
- Michelle Bolsonaro: 29,4%
- Ronaldo Caiado: 7%
- Romeu Zema: 4,4%
- Renan Santos: 3,5%
- Aécio Neves: 3,2%
- Augusto Cury: 2,5%
- Joaquim Barbosa: 0,6%
- Cabo Daciolo: 0,4%
- Hertz Dias: 0,1%
- Rui Costa Pimenta: 0,1%
- Edmilson Costa: 0,1%
- Samara Martins: 0,1%
- Ninguém/branco/nulo: 2,6%
- Não sabe: 5,7%
Segundo Turno
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 45% (eram 46,5%)
- Flávio Bolsonaro (PL): 40% (eram 41,4%)
- Branco/nulo: 10,5%
- Não sabe: 4,5%
Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula: 45%
- Michelle: 36%
- Branco/nulo: 11%
- Não sabe: 8%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula: 45%
- Caiado: 37,6%
- Branco/nulo: 11%
- Não sabe: 6,4%
Lula x Romeu Zema
- Lula: 45%
- Zema: 37%
- Branco/nulo: 11,9%
- Não sabe: 6,1%
Lula x Renan Santos
- Lula: 45%
- Renan Santos: 33%
- Branco/nulo: 13,4%
- Não sabe: 8,6%
Lula x Joaquim Barbosa
- Lula: 45%
- Joaquim: 23%
- Branco/nulo: 18,6%
- Não sabe: 13,4%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.