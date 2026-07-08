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Pesquisa Meio/Ideia mostra cenário atualizado da corrida à Presidência da República

Levantamento aponta que Lula está na frente em simulações de primeiro e segundo turnos

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