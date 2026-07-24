Pesquisa Datafolha mostra Lula na frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno; veja números

O instituto Datafolha divulgou, nesta sexta-feira (24), uma nova pesquisa de intenção de votos para a disputa pela Presidência da República nas eleições de outubro.
No segundo turno, Lula (PT) tem 48% das intenções de voto, e Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 43%.
A pesquisa foi feita com 2.004 eleitores de todo o país, de 22 a 24 de julho, e tem margem de erro de dois pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob protocolo BR-01166-2026.
Veja os números:
Primeiro turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Samara Martins (UP): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Hertz Dias (PSTU): Não pontuou
- Edmilson Costa (PCB): Não pontuou
- Leonardo Avalanche (PRTB): Não pontuou
- Brancos/nulos: 8%
- Não sabe: 3%
Segundo turno
Lula (PT) x Flávio Bolsonaro (PL)
- Lula: 48%
- Flávio Bolsonaro: 43%
- Branco/nulo/nenhum: 9%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Lula (PT) x Ronaldo Caiado (PSD)
- Lula: 47%
- Ronaldo Caiado: 40%
- Branco/nulo/nenhum: 11%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Lula (PT) x Romeu Zema (Novo)
- Lula: 48%
- Romeu Zema: 40%
- Branco/nulo/nenhum: 10%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Pesquisas eleitorais
O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.