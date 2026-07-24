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Pesquisa Datafolha mostra Lula na frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno; veja números

Levantamento ouviu 2.004 eleitores em todo o país entre 22 e 24 de julho; margem de erro é de dois pontos percentuais

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