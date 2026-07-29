Pesquisa AtlasIntel mostra cenário atualizado da corrida à Presidência da República; veja números

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (29), o atual presidente tem 49,2% das intenções de voto contra 42,9% do pré-candidato do PL em um eventual segundo turno.
A diferença é de 6,3 pontos porcentuais a favor do atual presidente. Tanto Lula quanto Flávio oscilaram dentro da margem de erro de um ponto porcentual para mais ou para menos. Na pesquisa do mês passado, o petista tinha 48,8% contra 42,3% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A pesquisa também indica vitória de Lula contra todos os outros candidatos testados em cenários de segundo turno (veja abaixo).
A Atlas entrevistou 5.021 eleitores por meio de questionário aplicado pela internet entre os dias 22 e 27 de julho. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08602/2026.
Veja números
Segundo turno
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula: 49,2% (eram 48,8% em junho)
- Flávio Bolsonaro: 42,9% (eram 42,3% em junho)
- Não sei/Branco/Nulo: 7,9% (eram 8,9%)
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 48,2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38,9%
- Não sei/Branco/Nulo: 12,9%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 48,6%
- Romeu Zema (Novo): 39,6%
- Não sei/Branco/Nulo: 11,8%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47,6%
- Renan Santos (Missão): 30,2%
- Não sei/Branco/Nulo: 22,2%
Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 48,8%
- Renan Santos (Missão): 42,5%
- Não sei/Branco/Nulo: 8,8%
Primeiro turno
No cenário de primeiro turno, Lula registra 44,9% das intenções de voto, seguido de Flávio com 35,8%. Na rodada anterior, o petista tinha 46,3% e o senador, 36,6%.
Neste caso, não é possível comparar os dois resultados porque a lista de candidatos apresentada aos eleitores não é a mesma — o levantamento atual não conta com Aécio Neves (PSDB) nem Joaquim Barbosa (DC).
Veja números
- Lula (PT): 44,9%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35,8%
- Renan Santos (Missão): 7,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
- Romeu Zema (Novo): 2,8%
- Samara Martins (UP): 2,1%
- Augusto Cury: 1,6%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%
- Hertz Dias (PSTU): 0,1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Brancos e nulos: 0,6%
- Não sei: 1%
Rejeição
A pesquisa também questionou os entrevistados sobre quais políticos eles não votariam de jeito nenhum.
O mais rejeitado é Flávio Bolsonaro, com 52,9%. Lula é o segundo da lista, com 49,4%.
Na sequência, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 42,6% de rejeição, Michelle Bolsonaro, com 39,2% e Renan Santos, citado por 38% dos entrevistados. A rejeição a Zema é de 37,7%, seguido de Caiado, com 33,3%.