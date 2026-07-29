Pesquisa AtlasIntel mostra cenário atualizado da corrida à Presidência da República; veja números

Os dois pré-candidatos estão na frente nas pesquisas de intenções de voto. Evaristo Sa / VITOR SOUZA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (29), o atual presidente tem 49,2% das intenções de voto contra 42,9% do pré-candidato do PL em um eventual segundo turno.

A diferença é de 6,3 pontos porcentuais a favor do atual presidente. Tanto Lula quanto Flávio oscilaram dentro da margem de erro de um ponto porcentual para mais ou para menos. Na pesquisa do mês passado, o petista tinha 48,8% contra 42,3% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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A pesquisa também indica vitória de Lula contra todos os outros candidatos testados em cenários de segundo turno (veja abaixo).



A Atlas entrevistou 5.021 eleitores por meio de questionário aplicado pela internet entre os dias 22 e 27 de julho. A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08602/2026.

Veja números

Segundo turno

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 49,2% (eram 48,8% em junho)

49,2% (eram 48,8% em junho) Flávio Bolsonaro: 42,9% (eram 42,3% em junho)

42,9% (eram 42,3% em junho) Não sei/Branco/Nulo: 7,9% (eram 8,9%)

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 48,2%

Ronaldo Caiado (PSD): 38,9%

Não sei/Branco/Nulo: 12,9%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48,6%

48,6% Romeu Zema (Novo): 39,6%

39,6% Não sei/Branco/Nulo: 11,8%

Lula x Renan Santos

Lula (PT) : 47,6%

: 47,6% Renan Santos (Missão): 30,2%

30,2% Não sei/Branco/Nulo: 22,2%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT) : 48,8%

: 48,8% Renan Santos (Missão): 42,5%

42,5% Não sei/Branco/Nulo: 8,8%

Primeiro turno

No cenário de primeiro turno, Lula registra 44,9% das intenções de voto, seguido de Flávio com 35,8%. Na rodada anterior, o petista tinha 46,3% e o senador, 36,6%.

Neste caso, não é possível comparar os dois resultados porque a lista de candidatos apresentada aos eleitores não é a mesma — o levantamento atual não conta com Aécio Neves (PSDB) nem Joaquim Barbosa (DC).

Veja números

Lula (PT): 44,9%

44,9% Flávio Bolsonaro (PL): 35,8%

35,8% Renan Santos (Missão): 7,8%

7,8% Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%

3,1% Romeu Zema (Novo): 2,8%

2,8% Samara Martins (UP): 2,1%

2,1% Augusto Cury: 1,6%

1,6% Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%

0,1% Hertz Dias (PSTU): 0,1%

0,1% Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

0% Edmilson Costa (PCB): 0%

0% Brancos e nulos: 0,6%

0,6% Não sei: 1%

Rejeição

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre quais políticos eles não votariam de jeito nenhum.

O mais rejeitado é Flávio Bolsonaro, com 52,9%. Lula é o segundo da lista, com 49,4%.

Na sequência, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 42,6% de rejeição, Michelle Bolsonaro, com 39,2% e Renan Santos, citado por 38% dos entrevistados. A rejeição a Zema é de 37,7%, seguido de Caiado, com 33,3%.