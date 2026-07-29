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Pesquisa AtlasIntel mostra cenário atualizado da corrida à Presidência da República; veja números

Lula tem 49,2% das intenções de voto contra 42,9% de Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno

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Estadão Conteúdo

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