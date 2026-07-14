Eleições

"Acurácia"
Notícia

Nunes Marques apresenta proposta de premiação a institutos de pesquisa que mais acertarem resultados das eleições

Iniciativa foi exposta em uma reunião com 19 empresas nesta terça-feira. Selo seria entregue após o segundo turno

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Estadão Conteúdo

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS