Novo oficializa candidatura de Romeu Zema à Presidência da República

Romeu Zema é o candidato do Partido Novo à Presidência da República. Marcello Casal Jr / Agência Brasil / EBC / Divulgação

O Partido Novo oficializou nesta segunda-feira (27) a candidatura de Romeu Zema à Presidência da República, em convenção nacional em Brasília (DF). O vice-presidente da chapa ainda não foi definido.

O evento ocorreu de forma híbrida, com Zema e o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, participando presencialmente, enquanto os demais dirigentes acompanharam de forma remota.

Até agora, o Novo não firmou apoio com nenhum partido. No último sábado (25), o pré-candidato disse que pretende se reunir com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa e confirmou que o nome dele está entre os cogitados para compor a chapa presidencial.

Zema deixou em aberto o prazo para a definição, que deve ocorrer até o dia 5 de agosto, quando as candidaturas têm de ser registradas no TSE.

Em publicação nas redes sociais, o pré-candidato afirmou que será o primeiro presidente empreendedor da história do país e disse ter "a credibilidade e a experiência que o Brasil precisa para voltar a acreditar no futuro".

"Um Brasil livre da farra dos intocáveis. E ele só é possível com quem fala pouco e faz muito", acrescentou.

Convenção Nacional

Durante o evento de oficialização do título, Zema agradeceu aos colegas de partido e afirmou que reúne todas as credenciais para a vaga:

— Agradecer todos do Partido Novo aqui pela presença e também por endossarem unanimamente meu nome na convenção como pré-candidato e candidato à presidência da República e, como já foi dito aqui, eu me considero com todas as credenciais.

O pré-candidato apresentou série de propostas que pretende colocar em prática caso seja eleito presidente da República. Entre elas, afirmou que pretende acabar com o que chamou de "farra dos intocáveis", em referência às críticas direcionadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a autoridades que, segundo ele, não seriam responsabilizadas por seus atos.

Também prometeu combater a corrupção e manter uma gestão sem favorecimento a parentes, aliados ou grupos políticos.

Na área da segurança pública, Zema defendeu classificar organizações criminosas como grupos terroristas e construir um superpresídio em uma área remota, "de preferência no meio da Amazônia", segundo ele.

Ele propõe abrigar líderes de facções neste superpresídio e mantê-los presos por longos períodos. Segundo ele, esses criminosos "vão mofar por pelo menos 25 anos".

Na área econômica e administrativa, o pré-candidato prometeu reduzir privilégios no setor público, citando medidas que afirma ter adotado durante sua gestão em Minas Gerais.

Quem é Romeu Zema

Natural de Araxá (MG), Romeu Zema é administrador de empresas formado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e construiu trajetória no setor privado antes de ingressar na política.

Governador de Minas Gerais por dois mandatos consecutivos, entre 2019 e 2026, ele aparece na última pesquisa Nexus com 3% da intenção de votos no primeiro turno.