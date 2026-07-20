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Missão antecipa convenção e oficializa Renan Santos como candidato à Presidência da República

Partido afirmou que a antecipação se deu após ameaças de organizações criminosas ao político; evento público de lançamento será em 1º de agosto, com reforço na segurança

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Estadão Conteúdo

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