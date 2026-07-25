Milei chama Moraes de "lixo careca" em evento com Flávio Bolsonaro, e presidente do STF reage

O presidente argentino, Javier Milei, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao participar do evento que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República neste sábado (25) em São Paulo. As informações são do g1.
Milei chamou Moraes de "lixo careca" ao comentar não ter sido autorizado pelo ministro a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar.
— O "lixo careca" não me permitiu visitar meu amigo injustamente preso — disse Milei.
A fala provocou reação do presidente do STF, Edson Fachin. Em nota, o ministro classifica a declaração do argentino como "referência desrespeitosa".
"Tomei conhecimento da declaração do Presidente da Argentina sobre Ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados", diz o texto.
Agenda em SP e encontro com Zucco
Antes de participar da convenção nacional do PL, o presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado de São Paulo.
A distinção foi entregue pelo governador Tarcísio de Freitas em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Jornalistas não puderam acompanhar a solenidade, que ocorreu sem discursos e sem entrevista coletiva.
No Palácio dos Bandeirantes, o candidato do PL ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, esteve com Milei. No encontro, Zucco reforçou o alinhamento de princípios e de visão sobre um modelo de gestão baseado na liberdade econômica e na redução do tamanho do Estado. Os dois combinaram uma agenda em Buenos Aires, informou a coluna de Rosane de Oliveira.