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Milei chama Moraes de "lixo careca" em evento com Flávio Bolsonaro, e presidente do STF reage

Ministro Edson Fachin considerou fala de presidente argentino "referência desrespeitosa"

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