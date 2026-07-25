Milei chama Moraes de "lixo careca" em evento com Flávio Bolsonaro, e presidente do STF reage

Javier Milei participou do evento que oficializou Flávio Bolsonaro como nome do PL na corrida presidencial. Nelson ALMEIDA / AFP

O presidente argentino, Javier Milei, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao participar do evento que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República neste sábado (25) em São Paulo. As informações são do g1.

Milei chamou Moraes de "lixo careca" ao comentar não ter sido autorizado pelo ministro a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar.

— O "lixo careca" não me permitiu visitar meu amigo injustamente preso — disse Milei.

A fala provocou reação do presidente do STF, Edson Fachin. Em nota, o ministro classifica a declaração do argentino como "referência desrespeitosa".

"Tomei conhecimento da declaração do Presidente da Argentina sobre Ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados", diz o texto.

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Antes de participar da convenção nacional do PL, o presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado de São Paulo.

A distinção foi entregue pelo governador Tarcísio de Freitas em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Jornalistas não puderam acompanhar a solenidade, que ocorreu sem discursos e sem entrevista coletiva.