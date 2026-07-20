Eleições

Disputa pelo Planalto

Flávio Bolsonaro diz que vai abrir mão de segurança da PF durante campanha eleitoral

Pré-candidato do PL à Presidência afirmou que teme eventuais "infiltrados" na campanha e disse não confiar na atual direção da corporação

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Estadão Conteúdo

Naomi Matsui

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS