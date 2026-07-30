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Federação do PT recorre ao TSE para retirar postagens de deep fake contra Lula

A ação no TSE cita postagens irregulares de 32 perfis nas redes sociais, que possuem 1,4 milhão de seguidores, e 23,8 mil publicações

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Agência Brasil

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