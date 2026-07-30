Eleições

Nova mudança

Duda Lima é anunciado no comando da comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro; última troca ocorreu há dois meses

Escolhido foi o principal marqueteiro de Jair Bolsonaro na eleição de 2022

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Estadão Conteúdo

Hugo Henud

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS